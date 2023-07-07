Келвин Гастелум о бое с Рахмоновым: «Чувствую, что все звезды сошлись для моей победы»

Келвин Гастелум считает Шавката Рахмонова своим билетом в борьбу за титул чемпиона UFC.

«Я все еще на пути к чемпионству, и это одна из причин, почему я считаю этот бой важным. У этого вида спорта очень короткий срок жизни. Я чувствую, что есть окно. Однажды это окно закроется. Я хочу извлечь максимальную пользу из своей карьеры сейчас, а не ждать 10 – 20 лет в будущем и постоянно задаваться вопросом: «А что, если?»

Думаю, что мы будем драться за звание претендента номер один на титульный бой UFC в полусреднем весе. Шавкат непобедим, все бои завершил досрочно, рекорд — 17-0. Но в то же самое время я чувствую, что все звезды сошлись для моей победы»

Гастелум (18-8 ММА, 12-8 UFC) встретится с Рахмоновым (17-0 ММА, 5-0 UFC) в со-главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Последний раз Гастелум выступал в полусреднем весе в 2016 году, когда он победил бывшего чемпиона Джонни Хендрикса единогласным решением судей на турнире UFC 200.

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