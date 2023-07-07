Келвин Гастелум о Шавкате Рахмонове: «Его самая большая сила — это стойкость»

Келвин Гастелум разобрал бой своего соотечественника Джеффа Нила и казахстанца Шавката Рахмонова.

— Он [Рахмонов] держится очень долго, оставаясь легким на ногах, нанося удары ногами, нанося панчи. А потом, когда его бьют, это все равно не имеет значения. Это не имеет значения. Он хорош!

Но, на мой взгляд, я чувствую, что смогу извлечь выгоду из этих диких обменов. Я чувствую, что обладаю большой силой, которой нет у многих других людей. Рахмонов быстро соображает! Я должен быть осторожен. Прекрасно! Комбинация, кросс с правым хуком от Джеффа Нила. Это действительно потрясло Рахмонова. Правильно, он схватил его и прижал к клетке. Это его способ выжить.

Итак, теперь мы это знаем. О, как хорошо! Это еще одна вещь, которую делает Рахмонов. Он такой длинный. У него длинные конечности. Он использует эти колени, чтобы выдвинуться вперед. Они почти как уколы! Ему просто нужно их выставить. Хороший удар коленом в корпус! Я имею в виду, что этот человек делает все это сам! Он может добраться до тела, он может добраться до головы, он может задушить вас. Я имею в виду, что он опасен везде! Его самая большая сила — это стойкость. Он способен дать это, а затем взять. Мне придется его поколотить. Чтобы он не вернулся и не забрал меня! Мне придется его избить! Как никто другой. Мне придется убрать его, – сказал Гастелум.

Гастелум (18-8 ММА, 12-8 UFC) встретится с Рахмоновым (17-0 ММА, 5-0 UFC) в со-главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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