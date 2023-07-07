Жумагулов о поражении от Вана: «Если честно, я понимал, что этот бой я не заберу»

Жалгас Жумагулов про поражении от Джошуа Вана в UFC:

«Конечно, было обидно, когда подняли его руку. Но если честно, я понимал, что этот бой я не заберу. Было пять весогонок, у меня вылетело плечо во время подготовки. Я не мог бороться, не мог нормально бить. Но я даже не собирался сниматься. Возможно просто не оказалось человека, кто бы меня не пустил драться. Единственным, кто мне сказал, что не хочет, чтобы я дрался – это Айдар Махметов»

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