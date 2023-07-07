Эксперт высказался о будущем Жумагулова: «Определенно он бы пригодился в АСА»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Создатель проекта «Вестник ММА» Михаил Краймер в своем инстаграме высказался о вероятности подписания казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова в АСА:

«Думаю, что определенно он пригодился бы в АСА. Во первых, у Жалгаса есть бэкграунд в UFC хоть и не самый положительный, но в любом случае это бэкграунд. И плюс Жалгас — это человек, который для казахстанского ММА очень важен. Я его назову легендой казахстанского ММА. Это один из первых бойцов, который попал в UFC из Казахстана. Да, он там не сильно хорошо себя зарекомендовал в плане рекорда, хотя у него практически все бои были там спорные. В любом случае Жалгас — это фигура и если АСА хочет казахстанский рынок ММА захватывать, то Жалгас бы пригодился»

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