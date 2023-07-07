Жалгас Жумагулов о карьере в UFC: «Я всегда дрался до конца, мне за себя не стыдно»
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов о своей карьере в UFC:
«У меня не получилась карьере в UFC так, как я этого хотел. Но я всем уже давно все доказал, я не сломался, с боев не снимался, никогда не убирал взгляд от соперника, всегда дрался до конца, показывал характер. Мне за себя не стыдно»
Жумагулов отметился лишь одной победой в американской лиге.
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