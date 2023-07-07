Жумагулов о дальнейших планах: «Не собираюсь завершать карьеру»
Жалгас Жумагулов о дальнейших планах после UFC:
«Я не собираюсь завершать карьеру. Посмотрим, что предложат, будем думать. Сейчас важно восстановиться. Время? Посмотрим, как плечо заживет. Мне сейчас важно вернуться на победную серию, а так хочу еще в больших лигах подраться – Bellator, Rizin»
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