Жумагулов о дальнейших планах: «Не собираюсь завершать карьеру»

Жалгас Жумагулов о дальнейших планах после UFC:

«Я не собираюсь завершать карьеру. Посмотрим, что предложат, будем думать. Сейчас важно восстановиться. Время? Посмотрим, как плечо заживет. Мне сейчас важно вернуться на победную серию, а так хочу еще в больших лигах подраться – Bellator, Rizin»

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

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