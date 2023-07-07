Балауса Муздиман о популярности бокса: «Сейчас говорят, что бокс уходит на вторые роли, но я так не думаю»

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман рассказала о популярности бокса:

«Я люблю бокс, буду выступать по боксу. Кулачка для меня слишком жестко. Сейчас говорят, что бокс уходит на вторые роли, но я так не думаю. Бокс- это классика»

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