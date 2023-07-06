Том Леффлер: «Головкин сейчас будет решать, что делать дальше»

Промоутер Том Леффлер, известный по своей работе с бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, заверил, что 41-летний ветеран не планирует вешать перчатки на гвоздь.

— Посмотрим, какое решение примет Геннадий. Насколько мне известно, сейчас он взял перерыв и проводит время со своей семьей, что он полностью заслужил после стольких титульных защит. В свое время он был самым активным чемпионом. Думаю, что сейчас он будет решать, что делать дальше, и от этого мы уже будем отталкиваться.

Своим отказом от поясов Головкин открыл много дверей в среднем дивизионе. То, что он освободил титулы, не значит, что он не желает продолжать боксировать. Мы пока ничего не слышали о его планах, но это не означает, что он собрался заканчивать. Он просто находится в поиске больших имен. После всех этих защит титулов и трех поединков с Канело он хочет проводить самые громкие бои из возможных. Думаю, в нем еще осталось немало. Посмотрите, что он сделал с Риотой Муратой в прошлом году — отправился в Японию и нокаутировал его!, — сказал в интервью Pro Box TV Леффлер.

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