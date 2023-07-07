Балауса Муздиман про бой с Ангелиной Лукас: «Было много сказано, но момент прошел»

Представительница казахстанского бокса Балауса Муздиман высказалась о потенциальном бое с Ангелиной Лукас:

«Все закончилась моей победой. Много было сказано, но уже все. Этот момент уже прошел. Реванш в профи? Если бой будет, то я готова»

На Спартакиаде в Петропавловске Муздиман одержала победу над Лукас решением судей, с чем Лукас была не согласна.

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