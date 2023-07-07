Жуман Жумабеков о дебюте в боксе: «У меня выбора не было. Агай сказал, я пошел»

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков о дебюте в профессиональном боксе:

«Я тренировался по ММА. Тренер зашел на вечерней тренировке, говорит через 3-4 дня будешь выступать по боксу. Я не могу ему отказать, в первый раз надел боксерские перчатки и в первом раунде нокаутировал соперника. У меня даже выбора не было. Агай сказал, я пошел. Думаю, что Сагатбек Мусаханов – один из лучших тренеров по боксу в СНГ, он мне ставил школу в 23 года, и этими руками я до сих пор зарабатываю деньги»

Жуман выступил на вечере бокса с участием Каната Ислама в 2016 году, нокаутировав белоруса Владимира Иванова.

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