Али Кабдулла нокаутировал бразильца Годои в ONE (видео)
Казахстанский боец Али Кабдулла нокаутировал в третьем раунде бразильца Годои в рамках своего второго боя в лиге ONE.
В первом своем бою Али также нокаутировал другого бразильца Алиссона Барбосу.
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