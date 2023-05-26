Али Кабдулла нокаутировал бразильца Годои в ONE (видео)

Казахстанский боец Али Кабдулла нокаутировал в третьем раунде бразильца Годои в рамках своего второго боя в лиге ONE.

В первом своем бою Али также нокаутировал другого бразильца Алиссона Барбосу.

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