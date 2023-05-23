Экс-чемпион ONE и АСВ из Казахстана выступит на турнире AMC Fight Night
Экс-чемпион ONE и АСВ Игорь Свирид выступит на июньском турнире лиги AMC Fight Night, который пройдёт в Москве.
Имя соперника пока не называется.
В главном бою выступит еще один казахстанец Гойти Дазаев, который проведет титульный реванш с Дмитрием Бикревым.
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