Экс-чемпион ONE и АСВ из Казахстана выступит на турнире AMC Fight Night

Экс-чемпион ONE и АСВ Игорь Свирид выступит на июньском турнире лиги AMC Fight Night, который пройдёт в Москве.

Имя соперника пока не называется.

В главном бою выступит еще один казахстанец Гойти Дазаев, который проведет титульный реванш с Дмитрием Бикревым.

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