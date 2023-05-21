Али Кабдулла проведет бой 26 мая

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Али Кабдулла Спорт Казахстана

Казахстанец Али Кабдулла проведет свой второй бой в лиге ONE 26 мая против бразильца Ричарда Годой (15-4), который идет на серии из пяти побед.

Бой пройдет в рамках турнира ONE Lumpinee 18, который по факту является отборочной площадкой для бойцов, желающих попасть в сингапурскую лигу. Одну победу в рамках этой организации Али уже имеет у себя в активе.

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