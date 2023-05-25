Кайрат Ахметов провел мастер-класс для спортсменов в Атырау
Сегодня зал MERGEN FIGHT CLUB в Атырау посетил экс-чемпион ONE Кайрат «Казах» Ахметов.
Кайрат провел фан-встречу и мастер класс для бойцов.
По случаю победы в последнем турнире лиги ONE Кайрата президент лиги MERGEN FC Медет Мусиевич и Нурбек Избасов подарили ему коня.
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