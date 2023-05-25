Али Кабдулла о бое с Годоем: «Я в отличной форме»

Али Кабдулла поделился ожиданиями от боя с бразильцем Годоем в рамках турнира лиги ONE;

«Для меня это уже второй поединок в ONE Friday Fights. Я уже прошел в Бангкоке медкомиссию, сегодня состоится взвешивание. О сильных и слабых сторонах соперника ничего не могу сказать. У него бойцовская база – тайский бокс. Также у соперника хороший грэпплинг, как у любого бразильца. Я сам – в отличной форме, с весосгонкой особых сложностей не возникло. Хочу показать яркое и зрелищное выступление»

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