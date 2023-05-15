Следующий ЧМ по боксу пройдет в Казахстане
Следующий чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт в Казахстане.
Об этом у себя в социальных сетях сообщил журналист и комментатор Уалихан Косанбай.
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