Жанибек Алимханулы: «Скоро мы соберем все четыре титула»

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) хочет объединить все пояса после победы над Стивеном Батлером.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Спасибо за поддержку, ребята. Скоро мы соберем все четыре титула», — написал боксер в социальных сетях.

14 мая Алимханулы нокаутировал Батлера на вечере бокса в Стоктоне, США.

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