Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая

Во время церемонии награждения боксера из Казахстана Санжара Ташкенбая на ЧМ по боксу оборвался гимн Казахстана по окончанию второго куплета.

Болельщики из Казахстана без музыкального сопровождения хором допели гимн.

Напомним, казахстанец в финале ЧМ в Ташкенте победил Сахила Алахвердови из Грузии.

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