Головкин обратился к казахстанским боксерам: «Поздравляю с отличным результатом»

Геннадий Головкин обратился к казахстанским боксерам:

«Поздравляю сборную Казахстана с отличным результатом на Чемпионате мира по боксу в Ташкенте. Отличная работа всей Федерации во главе с Кенесом Хамитовичем»

Казахстан сумел завоевать четыре золота на чемпионате мира в Узбекистане.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

Есть первое золото у Казахстана на ЧМ по боксу🔥 Санжар Ташкенбай разобрал боксера из Грузии, у Бекбауова – серебро

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая