Головкин обратился к казахстанским боксерам: «Поздравляю с отличным результатом»
Геннадий Головкин обратился к казахстанским боксерам:
«Поздравляю сборную Казахстана с отличным результатом на Чемпионате мира по боксу в Ташкенте. Отличная работа всей Федерации во главе с Кенесом Хамитовичем»
Казахстан сумел завоевать четыре золота на чемпионате мира в Узбекистане.
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