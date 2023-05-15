Дамир Исмагулов о ЧМ по боксу: «Было приятно видеть высокий уровень»

Боец UFC Дамир Исмагулов о прошедшем чемпионате мира по боксу в Ташкенте:

«Было приятно видеть, как боксеры сборной Казахстана показывают высокий уровень мастерства на чемпионате мира. Мои поздравления, чемпионы!»

В Узбекистане сборная Казахстана завоевала 4 золотых медалей.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая