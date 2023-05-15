Дамир Исмагулов о ЧМ по боксу: «Было приятно видеть высокий уровень»
Боец UFC Дамир Исмагулов о прошедшем чемпионате мира по боксу в Ташкенте:
«Было приятно видеть, как боксеры сборной Казахстана показывают высокий уровень мастерства на чемпионате мира. Мои поздравления, чемпионы!»
В Узбекистане сборная Казахстана завоевала 4 золотых медалей.
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🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан
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