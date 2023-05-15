Жумагулов о чемпионате мира по боксу: «Поздравляю, Казахстан»

Боец UFC Жалгас Жумагулов посвятил пост в социальных сетях чемпионату мира по боксу:

«Поздравляю, Казахстан! Поздравляю все боксерское сообщество! Спасибо Кенесу Хамитовичу, который поддерживает спорт в нашей стране»

Казахстан на чемпионате мира в Ташкенте сумел выиграть 4 золотых медали.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая