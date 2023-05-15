Жумагулов о чемпионате мира по боксу: «Поздравляю, Казахстан»

Теги UFC MMA бокс Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC Жалгас Жумагулов посвятил пост в социальных сетях чемпионату мира по боксу:

«Поздравляю, Казахстан! Поздравляю все боксерское сообщество! Спасибо Кенесу Хамитовичу, который поддерживает спорт в нашей стране»

Казахстан на чемпионате мира в Ташкенте сумел выиграть 4 золотых медали.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий