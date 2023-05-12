Перенесен бой Фирузы Шариповой за титул WBC
Турнир по профессиональному боксу на «Тараз-Арене» с участием чемпионки мира в трех весовых категориях из Казахстана Фирузы Шариповой переносится на 5 июня.
Это связано с организацией телетрансляции на крупнейших спортивных телеканалах.
Напомним, что на кону поединка Фирузы Шариповой с Рут Чисейл из Малави будет стоять пояс WBC Silver, который сделает победительницу обязательной претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор.
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