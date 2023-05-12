Перенесен бой Фирузы Шариповой за титул WBC

Теги WBC бокс Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова Спорт Казахстана

Турнир по профессиональному боксу на «Тараз-Арене» с участием чемпионки мира в трех весовых категориях из Казахстана Фирузы Шариповой переносится на 5 июня.

Это связано с организацией телетрансляции на крупнейших спортивных телеканалах.

Напомним, что на кону поединка Фирузы Шариповой с Рут Чисейл из Малави будет стоять пояс WBC Silver, который сделает победительницу обязательной претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор.

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий