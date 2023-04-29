Менеджер Фирузы Шариповой: «Мы уже ведем переговоры с UFC, Bellator и ONE FC»

Менеджер чемпионки мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский рассказал о дальнейших планах, возможном бое в UFC и о бое за звание абсолютной чемпионки мира.

«Многие лиги ММА уже проявляют интерес к Фирузе, мы получили предложение о бое от нескольких организаций, но на данный момент у нас действующий контракт с Лигой Octagon, который мы намерены выполнить. Планируем провести еще два боя и дальше биться уже за титул чемпионки Octagon.

Мы уже ведем предварительные переговоры с UFC, Belator и ONE FC. Среди этих мировых лиг на данный момент есть очень интересное предложение от ONE FC. Также есть предложения от российских лиг, мы уже провели детальные переговоры с Дмитрием Коньковым президентом федерации современного панкратиона MFP.

Основная наша цель, это бой за звание абсолютной чемпионки мира по профи боксу. Это цель номер один в данный момент.

Уже объявлен бой с Рут Чисейл, чемпионкой Малави за титул WBC Silver в легком весе. Мы продолжаем двигаться по этой версии, чтобы стать обязательной претенденткой на бой за звание абсолютной чемпионке мира, за титул WBC, которым сейчас владеет Кэти Тейлор.

К своему третьему бою по ММА Фируза очень хорошо готова, она провела отличный сбор в Санкт-Петербурге, с новым тренерским штабом. Главный тренер Геннадий Юрьевич Машьянов, также с Фирузой работал чемпион мира Дмитрий Кириллов, которого тренировал Фреди Роуч.

Дальнейшая наша цель это UFC, после того, как Фируза станет абсолютной чемпионкой мира по боксу. А я уверен, что она ей станет. В ближайшее время мы будем вести переговоры с Дана Уайтом, чтобы Фируза сразу выступила в UFC за титул чемпионки в первом же бое. Я думаю у нас все получится, поскольку еще ни одна абсолютная чемпионка мира по боксу не выступала в UFC».

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