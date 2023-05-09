Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Теги MMA Деметриус Джонсон ONE Championship Sports.ru - Казахстан Кайрат Ахметов Спорт Казахстана

Чемпион лиги ONE Деметриус Джонсон высказался о бое с Кайратом Ахметовым:


«Кажется, Ахметов идет на серии из шести побед, а мне нравится, когда мои соперники идут на победных сериях, потому что я люблю их прерывать. Кайрат — потрясающий боец, очень сильный. Я видел его поединок с Рисом Маклареном на Гран-при в 2019 году. Он также очень хороший борец. Я с нетерпением жду нового вызова, потому что он [Ахметов] приносит «к столу» что-то совсем новое»

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