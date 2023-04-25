Фируза Шарипова: «Моя цель- стать абсолютной чемпионкой по боксу, а потом забрать пояс UFC»

Теги UFC MMA бокс Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша, параллельно выступающая по ММА, Фируза Шарипова рассказала о своих целях:
«Моя главная цель — стать абсолютной чемпионкой мира по профессиональному боксу. После этого уже я хочу стать чемпионкой в лиге Octagon, а потом выйти на бой с чемпионкой UFC и забрать ее пояс»

29 апреля Фируза Шарипова встретится с Илоной Бондаренко по правилам ММА в Алматы. А уже 20 мая она проведет бой по профессиональному боксу с Рут Чисейл из Малави в родном Таразе.

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