Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

1 июля на турнире UFC Fight Vegas 76 в Лас-Вегасе Исмагулов встретится с американцем Грантом Доусоном (19-1-1). 

В UFС Доусон пробился через Шоу претендентов Даны Уайта и пока не имеет поражений – 7 побед, 1 ничья.

В рейтинге UFC Исмагулов занимает 12-е место, его будущий соперник замыкает топ-15. Для Дамира этот бой станет последним по контракту, в предыдущем поединке Дамир проиграл Арману Царукяну

 

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