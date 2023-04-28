Боксерша Балауса Муздиман : «Бывало, что судьи не отдавали победу, потому что заранее знали, кто должен выиграть»

Боксерша Балауса Муздиман рассказала о несправедливости в казахстанском боксе.

- Вы чемпион мира среди юниоров. А почему не получилось стать чемпионом во взрослых соревнованиях?

– Помимо проигрышей, у меня были случаи, из-за которых я не смогла полноценно реализоваться, например, несправедливо забирали бой.

Из-за этого я и пробую себя в профи. Например, в прошлом году на чемпионат Азии должна была ехать я, так как я второй номер сборной – первый номер отдыхал. Но поставили девчонку в весе ниже.

- А вы действительно считаете, что вы сильнее той спортсменки?

– Да.

- Много знаете людей в системе, которые незаслуженно остаются за бортом крупных соревнований?

– Каждый год такое. В прошлом году – я. В 2020-м году на Олимпиаду должна была попасть Назым Кызайбай в 51-кг. В 57-кг должна была поехать одна девушка, но вместо нее повезли третий номер. Хватает таких случаев, где кого-то незаслуженно оставляют без соревнований, может быть, с тренерами не договариваются. Даже наличие чемпионства не гарантирует участие в крупных соревнованиях.

- Что нужно сделать, чтобы такого не было?

– Нужно менять наши стереотипы, систему в сборной. Каждый заслуживает хорошее место под солнцем при должной подготовке. Если ты едешь на соревнование, ты должны быть на голову лучше всех. Бывает, когда дерешься и бой равный, судьи не отдают победу, потому что заранее знают, кто должен выиграть. Нужно менять управление свыше.

Чемпионка мира по боксу среди юниоров Муздиман провела в профессиональном боксе два боя и одержала две победы. Следующий поединок спортсменка проведет 20 мая на вечере бокса в Таразе.

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