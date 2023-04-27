Балауса Муздиман о личной жизни: «У меня сейчас нет отношений. Карьера на первом месте»

Теги сборная Казахстана Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман рассказала о том, как совмещает личную жизнь и спорт.

- У вас есть парень? Удается совмещать спорт и личную жизнь?

– У меня нет молодого человека (улыбается). На счет совмещать – одно другому не мешает. Когда есть поддержка – это очень хорошо.

Сейчас, да и тогда, у меня карьера на первом месте. Когда придет время, семья будет, и будет отличная завершенная карьера, – сказала Муздиман.

Чемпионка мира по боксу среди юниоров Муздиман провела в профессиональном боксе два боя и одержала две победы. Следующий поединок спортсменка проведет 20 мая на вечере бокса в Таразе.

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