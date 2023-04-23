Балауса Муздиман: «Если Казахстан выиграет на ЧМ сборную Узбекистана, будет круто»

Боксерша Балауса Муздиман сравнила школу бокса Узбекистана и Казахстана.

- Что нужно любительскому боксу в Казахстане, чтобы вернуть былую популярность?

– В этом году ЧМ в Узбекистане. Если выиграют всех узбекистанцев, тогда будет круто.

- Какая школа бокса сильнее? Казахстан или Узбекистан?

– Казахстанский бокс – это самый сильный бокс. Мы мировая боксерская держава. Но да, в последнее время результаты у парней немного ухудшилась.

- Баходир Джалолов сказал, что узбекский бокс сильнее.

– Я с ним не согласна (улыбается). Думаю, на ЧМ будет фурор. Наши пацаны все готовы, проходят сборы. Мырзагали Айтжанов так их настроит, то что они всех порвут, – сказала Муздиман.

Чемпионка мира по боксу среди юниоров Муздиман провела в профессиональном боксе два боя и одержала две победы. Следующий поединок спортсменка проведет 20 мая на вечере бокса в Таразе.

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