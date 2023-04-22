Казахстанец Даукенов выиграл титул WBC

Казахстанский боксер Даулет Даукенов (11-2, 5 КО) на вечере бокса в Оломоуце (Чехия) провел поединок с никарагуанцем Робином Саморой (19-19, 9 КО).

Бой прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, а на кону стоял второстепенный пояс WBC — по версии Боксерского бюро СНГ, Славянских и Балтийских стран.

Этот бой закончился победой боксера из Казахстана решением судей.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»