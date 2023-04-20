Ангелина Лукас о бое за титул WBC: «Сделаю все ради победы»

Ангелина Лукас рассказала о подготовке к поединку с мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14КО) за вакантный титул WBC International в легчайшем весе:

«Готовлюсь к поединку в Казахстане. Прилетали очень хорошие спарринг-партнеры. Соперница из Мексики – Ана Аррасола. Работает неудобно: бьет локтями, лезет головой. Одним словом, опытная. В данный момент изучаем ее. WBC дала эту оппонентку, так как многие отказывались. Сделаю все ради победы. В данный момент сосредоточена на этом поединке. Дальше посмотрим. Но мне тяжело, когда боев нет, ведь я живу этим много лет»

Бой состоится 30 апреля в Стамбуле (Турция).

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