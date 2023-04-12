Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал, какой язык использует его семья дома.
– Вообще на казахском разговариваем. Сад, куда дети ходят – на казахском. Не знаю, дети на русском разговаривают (улыбается). Там просто есть русские дети. Вообще отдали в казахский садик. Не знаю, в Алматы на русском разговаривают.
- Семья живет в Алматы?
– Да.
В последнем бою Рахмонов досрочно одолел американца Джеффа Нила на UFC 285.
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