Ангелина Лукас о бое с 42-летней мексиканкой: «Я не боюсь сражаться с лучшими в мире»

Чемпионка мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO Ангелина Лукас прокомментировала предстоящий бой за титул WBC против против 42-летней мексиканки Аны Аррасолы.

«Уважаемые казахстанцы, до моего боя за самый престижный титул в мире WBC осталось три недели! Я усиленно готовлюсь. Это будет исторический бой для всего Казахстана.

Хочу выразить огромную благодарность WBC за доверие. Это исторически так, как я уже в четвертом профессиональном бою получила бой за звание чемпиона по версии WBC International.

Чемпионами мира по этой версии были Мухаммед Али, Майк Тайсон и многие легендарные боксеры. Этот титул даст мне огромные возможности. Изначально на поединок я вызвала чемпионку мира по версии WBC Silver Еву Варабергер, но она не согласилась драться со мной, Аразолла приняла вызов сразу. Меня не волнует с кем драться, я всегда тренируюсь и готова сразиться с кем угодно.

Мой оппонент из Мексики, Ана Аразолла, очень опытна и имеет в карьере 46 боев: 28 побед (14 нокаутов). Аразолла становилась обладательницей поясов WBC International, World Boxing Federation, а также была обладательницей пояса чемпионки мира WBC Silver.

Это показывает, что я не боюсь сражаться с лучшими в мире и готова сражаться за свою родину, великую родину нашего казахстанского бокса! И гордо нести наш флаг!

В любительском боксе я выиграла много чемпионатов мира, чемпионатов Европы и Азии. Я побила олимпийскую чемпионку. И я счастлива, что в мире профессионального бокса в меня очень верят, и каждый мой бой, кроме дебюта, я бьюсь за титул.

В профессиональном боксе я намерена сделать то же самое — творить историю! Алга Казахстан!», — написала Лукас у себя на странице в Instagram.

Бой пройдет 30 апреля в Турции.

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