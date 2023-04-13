Айдар Махметов о создании новой международной федерации любительского бокса: «Для казахстанского спорта это решение будет носить важный характер»

Федерации бокса США и Великобритании, возглавившие группу стран, объявивших бойкот Международной ассоциации бокса (IBA), объявят завтра об официальном выходе из IBA и создании новой международной федерации любительского бокса.

Наряду с национальными федерациями США и Великобритании, им последуют Ирландия, Чехия, Канада, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Украина, Польша, Норвегия и Новая Зеландия.

Эту группу стран не устраивает конфронтация между нынешней IBA во главе с Умаром Кремлёвым и Международным олимпийским комитетом.

Новая организация будет носить название World Boxing.

«Честно сказать, создание новой международной организации в свете вышесказанных событий было лишь делом времени. IBA продолжает вести свою игру и завлекать боксеров космическими призовыми за медали чемпионатов мира, но долго ли Газпром будет в состоянии «сжигать» эти невозвратные деньги…

Очевидно, что создание World Boxing не обошлось без предварительного заручения поддержки со стороны влиятельных людей в МОК.

Судя по всему, начинается закат IBA.

Главное, чтобы все изменения пошли на пользу боксу и позволили вернуть его в олимпийскую семью. Для казахстанского спорта это решение будет носить критически важный характер», – считает чемпион мира по ММА Айдар Махметов.

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