Алимханулы о словах Батлера: «Кто-нибудь из Канады, разбудите его»
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы отреагировал на заявление Стивена Батлера о победе в их поединке.
Батлер написал в соцсетях: «С каждым днем я прибавляю. 13 мая я выиграю бой». Жанибек ответил: «Есть тут кто из Канады? Пожалуйста, разбудите его».
Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США.
В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу
Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»
Комментарии