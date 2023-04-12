Алимханулы о словах Батлера: «Кто-нибудь из Канады, разбудите его»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы отреагировал на заявление Стивена Батлера о победе в их поединке. 

Батлер написал в соцсетях: «С каждым днем я прибавляю. 13 мая я выиграю бой». Жанибек ответил: «Есть тут кто из Канады? Пожалуйста, разбудите его».

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США.

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