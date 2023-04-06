Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»

Боец UFC Асу Алмабаев рассказал об условиях своего трудового соглашения с самым престижным промоушеном смешанных единоборств в мире.

– Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя, которые должны быть проведены в течение полутора лет. Когда состоится первый из поединков, пока еще неизвестно, – сказал казахстанец.

Асу является экс-чемпионом М-1, Naiza, а последние свои бои провел в лиге Brave.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

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