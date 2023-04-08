Рахмонов о заявлении Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

На встрече с фанатами боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о своей реакции на пост Хамзата Чимаева, где шведский боец заявил, что называться волком это честь, чем быть шакалом по жизни.

«Он должен посмотреть в зеркало и себе сказать это», – прокомментировал Рахмонов.

Ранее бойцы обменялись колкостями в социальных сетях.

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«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

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