Головкин посетил зал Жанибека Алимханулы

Экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин посетил зал тренера Джеймса «Бадди» Макгирта. Под руководством американца готовится к бою другой казахстанский боксер, чемпион WBO Жанибек Алимханулы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James “Buddy” McGirt (@buddymcgirtboxing)

Головкин последний бой провел в сентябре прошлого года, уступив в заключительном бою трилогии Саулю Альваресу. Алимханулы в данный момент проходит подготовку к бою против канадца Стивена Батлера. Поединок состоится 13 мая.

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