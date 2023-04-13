Головкин посетил зал Жанибека Алимханулы
Экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин посетил зал тренера Джеймса «Бадди» Макгирта. Под руководством американца готовится к бою другой казахстанский боксер, чемпион WBO Жанибек Алимханулы.
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Головкин последний бой провел в сентябре прошлого года, уступив в заключительном бою трилогии Саулю Альваресу. Алимханулы в данный момент проходит подготовку к бою против канадца Стивена Батлера. Поединок состоится 13 мая.
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