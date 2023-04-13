Головкин посетил зал Жанибека Алимханулы

Теги Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин посетил зал тренера Джеймса «Бадди» Макгирта. Под руководством американца готовится к бою другой казахстанский боксер, чемпион WBO Жанибек Алимханулы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от James “Buddy” McGirt (@buddymcgirtboxing)

Головкин последний бой провел в сентябре прошлого года, уступив в заключительном бою трилогии Саулю Альваресу. Алимханулы в данный момент проходит подготовку к бою против канадца Стивена Батлера. Поединок состоится 13 мая.

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий