Экс-чемпион мира Василий Жиров о том, почему принял ислам: «Каждый сам решает, кем ему быть»

Экс-чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров рассказал о своем взгляде на мир.

- Восемь лет назад вы говорили, что ваше мировоззрение изменила книга Мегрэ «Анастасия». Спустя несколько лет вы говорили о силе космоса и его значении в вашей жизни. Потом сделали заявление о том, что приняли ислам. Как в вас все это уживается?

– Ох. Давайте я сразу проясню. Я же из Казахстана, у меня было много друзей-мусульман. Прекрасные люди... Но я принял ислам в том смысле, что с уважением отношусь к этой религии и к людям, которые ее исповедуют. Также и с другими религиями, которые направлены на то, чтобы познать себя, познать бога. Поэтому в этом смысле я ислам принимаю. Но для меня бог – внутри каждого из нас. Каждый сам решает, кем ему быть.

– У вас интересное мировоззрение. Вы считаете себя счастливым человеком?

– Да. Счастье или несчастье внутри каждого из нас. У каждого свои уроки. Кто-то может радоваться мелочи и счастлив, а кто-то нет. В жизни много вещей, которые надо принять. Многие вещи, которые нам кажутся испытанием или проблемой, являются началом чего-то большего. У меня так было с бывшей женой. В какой-то момент я понял, что у нас с ней разные ценности. Мы расстались. Оказалось, что это к лучшему. Я многое пересмотрел в своей жизни, и очень счастлив и радуюсь каждому дню, – сказал Жиров.

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