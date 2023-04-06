Аманкул проведет бой с мексиканцем с 30 боями

Официально объявлен третий бой Абильхана Аманкула на профессиональном ринге.

Его соперником станет мексиканец Даниэль Эчеверриа (21-11, 18 КО).

Сейчас Аманкул идет на серии из двух досрочных побед. Поединок с Эчеверрией 15 апреля в США.

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