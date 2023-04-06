Чемпион WBO Алимханулы: «У меня есть один титул, и мне нужно еще три»

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы рассказал о дальнейших целях в карьере.

«У меня есть один титул, и мне нужно еще три. Иншалла, я соберу все титулы», - написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, в настоящее время Алимханулы проводит тренировочный лагерь перед боем с канадцем Стивеном Батлером, который состоится 13 мая в Стоктоне, штат Калифорния.

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