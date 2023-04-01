Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Теги Эрик Моралес Геннадий Головкин бокс Хайме Мунгуйя Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Эрик Моралес, тренер бывшего чемпиона мира Хайме Мунгуи (41-0, 33 КО), рассказал, что бой мексиканца с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) 10 июня не состоится.

«Я не думаю, что этот бой состоится. Мне в промоутерской компании сказали, что Головкин уходит с бокса на неопределенный срок.

И если он решит вернуться, то всем сообщит об этом. Поэтому сейчас мы не можем думать о поединке с Головкиным», – сказал Моралес.

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