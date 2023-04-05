Жиров о бое с Джеймсом Тони: «Я до сих пор верю, что выиграл»

Экс-чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров вспомнил легендарный поединок с американцем Джеймсом Тони.

«Я до сих пор верю, что выиграл тот бой. Если смотреть по набранным очкам, то я своими ударами набрал больше баллов, чем он. Да, я был в нокдауне один раз, но это всего лишь минус одно очко.

Я нанес ему столько джебов, что его голова распухла. Я увидел Тони на следующий день после боя, и его лицо выглядело так, будто по нему ударили кувалдой. Скажем так, я выглядел лучше, чем он», – сказал Жиров.

Напомним, что бой между Жировым и Тони состоялся в 2003 году. В том поединке Василий потерял титул IBF, проиграв американскому боксеру единогласным решением судей.

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