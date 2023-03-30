Артем Резников об отношениях с Фирузой Шариповой: «Не хочу комментировать»
Боец ACA Артем Резников прокомментировал слухи о романе с чемпионокой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузой Шариповой.
– Вы встречаетесь с Фирузой?
– В данный момент нет.
– Но встречались?
– Не хочу комментировать.
– У Вас сейчас нет отношений с девушками?
– Нет
– А какая девушка заинтересовала бы Вас?
– Честная, верная и справедливая, – отметил Резников.
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