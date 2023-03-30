Артем Резников об отношениях с Фирузой Шариповой: «Не хочу комментировать»

Боец ACA Артем Резников прокомментировал слухи о романе с чемпионокой мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузой Шариповой.

– Вы встречаетесь с Фирузой?

– В данный момент нет.

– Но встречались?

– Не хочу комментировать.

– У Вас сейчас нет отношений с девушками?

– Нет

– А какая девушка заинтересовала бы Вас?

– Честная, верная и справедливая, – отметил Резников.

Сумасшедший камбэк Казахстана в матче с Данией: сборная Адиева отыгралась с 0:2, а Шмейхель пропустил с 30-ти метров

Белал Мухаммад о бое с Рахмоновым: «Для меня это не имеет смысла»

Экс-соперник Шавката Рахмонова обещал ударить президента NAIZA