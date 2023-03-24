Рут Чисейл перед боем с Шариповой: «Я лечу в Казахстан, чтобы взять этот пояс»

Соперница чемпионки мира Фирузы Шариповой Рут Чисейл, прокомментировала предстоящий бой за титул WBC Silver.

«Фируза – это не мой уровень! Я лечу в Казахстан, чтобы взять этот пояс, и я более чем готова! Я еду в Казахстан побеждать, еду за титулом, чтобы в дальнейшем побороться за звание абсолютной чемпионки мира против Кэти Тейлор».

Напомним, 20 мая в Таразе, пройдет масштабный вечер профессионального бокса, на котором Фируза Шарипова проведет свой следующий 10 раундовый бой против соперницы из Малави Рут Чисейл, за один из самых престижных титулов WBC Silver.

Рут Чисейл является чемпионкой Малави в супер легком весе и одной из лидеров мирового рейтинга среди женщин боксеров. Провела 14 боев, 12 из которых выиграла, 7 боев победила нокаутом, последний бой прошел 26 декабря, где она также победила нокаутом.

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