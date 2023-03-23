Белал Мухаммад о бое с Рахмоновым: «Для меня это не имеет смысла»

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Белал Мухаммад о потенциальном бое с Шавкатом Рахмоновым: «В моем резюме есть ребята, которые бились за титул — Дэмиен Майя и Стивен Томпсон. Был Висенте Луке, бывший запасным на титульный поединок. Я совсем недавно побил «горячего» проспекта в лице Шона Брэди. Так зачем мне делать шаг назад и снова драться теперь уже с другим популярным проспектом? Для меня это не имеет никакого смысла. Почему я — единственный, кто дерется с нижестоящими по рейтингу, тогда как выше меня есть парни, которые вообще не бьются? В какой-то момент наш дивизион был одним из самых крутых, но затем по какой-то причине чемпионы начали проводить реванши и бои, которые никому не нужны. Началось какое-то безумие, потому что пошла «повторная переработка» одних и тех же бойцов», — сказал в интервью TMZ Мухаммад.

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