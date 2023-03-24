Экс-соперник Шавката Рахмонова обещал ударить президенту NAIZA
Американский боец UFC, экс соперник Шавката Рахмонова Джефф Нил хотел дать пощечину президенту лиги NAIZA Нурбеку Карабале, за то, что тот сказал Джеффу, что Шавкат побьет его и провел пальцем от уха до уха.
«Шавкат побьет меня? А ты побьешь меня? Нет? Тогда заткнись нахер», – произнес Нил, но сказал это по ходу, не остановившись.
А потом добавил: «Хочу вернуться и дать ему пощечину. Я запомнил его, увижу, дам пощечину».
Напомним, что бой Рахмонов – Нил завершился победой казахстанца удушающим в третьем раунде.
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