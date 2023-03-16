Фируза Шарипова о предстоящем бое: «Это будет одно из самых знаковых событий в моей жизни»

Чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова прокомментировала свой следующий бой против Рут Чисейл из Малави.

«Я очень рада, что мой следующий титульный бой пройдет 20 мая на ТАРАЗ-АРЕНЕ, в моем родном городе Таразе. Это будет одно из самых знаковых событий в моей жизни, поскольку победа в этом бою даст мне возможность в следующем бое боксировать за звание абсолютной чемпионки мира. И я уверена, что выиграю этот бой. В Таразе еще никогда не разыгрывался такой значимый титул, а в самом Казахстане можно по пальцам пересчитать такие события.

В данный момент мы собираем андеркард и открыты к предложениям. Если есть желающие поучаствовать в вечере бокса, с удовольствием рассмотрим ваши заявки. Турнир будет международный и будет транслироваться в разных странах. Такого масштабного события в Таразе никогда не было.

Приглашаю всех!», – написала Шарипова в инстаграм.

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