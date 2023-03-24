Адиль Боранбаев подерется за пояс лиги OCTAGON

В главном событии лиги OCTAGON 44 Магомед Магомедов (11-0) будет защищать чемпионский титул полусреднего дивизиона в поединке с казахстанцем Адилем Боранбаевым (21-9-1).

Также на турнире состоится возвращение в клетку Еркебулана Токтара.

Турнир состоится 29 апреля в Алматы.

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