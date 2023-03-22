Касымханов закрыл свою серию поражений нокаутом в первом раунде

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Нурсултан Касымханов OCTAGON Спорт Казахстана

Нурсултан Касымханов покинул лигу АСА на серии из двух досрочных поражений. Закрыл казахстанец эту серию яркой победой в лиге OCTAGON.

Касымханову противостоял иранец Мортеза Резаии. Все завершилось в первом раунде нокаутом от Нурсултана.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🇰🇿 Бокс | MMA Казахстана (@mma_boicy)

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий