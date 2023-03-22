Касымханов закрыл свою серию поражений нокаутом в первом раунде

Нурсултан Касымханов покинул лигу АСА на серии из двух досрочных поражений. Закрыл казахстанец эту серию яркой победой в лиге OCTAGON.

Касымханову противостоял иранец Мортеза Резаии. Все завершилось в первом раунде нокаутом от Нурсултана.

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